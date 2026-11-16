BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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Lohnendes BB Biotech-Investment? 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,65 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,401 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 54,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,65 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,65 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,98 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des BB Biotech-Anteils fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BB Biotech-Aktie auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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