BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Profitables BB Biotech-Investment?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 10.11.2015 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug an diesem Tag 58,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 172,117 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 40,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 901,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,98 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der BB Biotech-Anteilsschein bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
