BB Biotech-Investment im Blick 19.01.2026 10:04:02

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BB Biotech-Aktien gewesen.

Am 19.01.2023 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,20 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,919 BB Biotech-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (48,40 CHF), wäre die Investition nun 8 175,68 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,67 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag des BB Biotech-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

