BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|BB Biotech-Performance
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 90,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,995 BB Biotech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 572,84 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 07.08.2026 auf 52,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 42,72 Prozent.
Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,87 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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