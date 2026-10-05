SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BB Biotech-Papier bei 81,25 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 1,231 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (50,30 CHF), wäre das Investment nun 61,91 CHF wert. Mit einer Performance von -38,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

BB Biotech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,78 Mrd. CHF gelistet. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at