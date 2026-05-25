BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Rentables BB Biotech-Investment?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine BB Biotech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BB Biotech-Aktie bei 49,25 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,046 BB Biotech-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 8 964,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,15 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,36 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für BB Biotech eine Börsenbewertung in Höhe von 2,43 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der BB Biotech-Anteilsschein bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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