SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die BB Biotech-Aktie an diesem Tag 78,25 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,780 BB Biotech-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 571,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,88 Prozent verringert.

Insgesamt war BB Biotech zuletzt 2,46 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das BB Biotech-Papier bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at