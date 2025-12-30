BELIMO Aktie
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,633 BELIMO-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63 183,67 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 29.12.2025 auf 774,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 531,84 Prozent gesteigert.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
