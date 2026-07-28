SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BELIMO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 474,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, befänden sich nun 2,107 BELIMO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 840,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 769,91 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 76,99 Prozent.

Der BELIMO-Wert an der Börse wurde auf 10,36 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at