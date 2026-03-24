BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Langfristige Performance 24.03.2026 10:03:41

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BELIMO gewesen.

Das BELIMO-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 127,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,859 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 658,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 170,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 417,09 Prozent erhöht.

Der BELIMO-Wert an der Börse wurde auf 8,09 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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