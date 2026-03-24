BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Langfristige Performance
|
24.03.2026 10:03:41
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht
Das BELIMO-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 127,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,859 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 658,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 170,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 417,09 Prozent erhöht.
Der BELIMO-Wert an der Börse wurde auf 8,09 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
24.03.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.03.26
|51. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge (EQS Group)
|
24.03.26
|51st Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions (EQS Group)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)