SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die BELIMO-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 408,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,245 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 647,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,70 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,70 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 7,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at