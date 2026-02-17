SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BELIMO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die BELIMO-Anteile bei 354,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,209 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 879,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 809,59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,10 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at