BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Rentable BELIMO-Investition? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren BELIMO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.03.2025 wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 541,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BELIMO-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,484 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 625,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 561,92 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 15,62 Prozent gleich.

Am Markt war BELIMO jüngst 7,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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