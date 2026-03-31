BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Rentable BELIMO-Investition?
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor einem Jahr eingefahren
Am 31.03.2025 wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 541,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BELIMO-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,484 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 625,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 561,92 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 15,62 Prozent gleich.
Am Markt war BELIMO jüngst 7,71 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BELIMO-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
24.03.26
|51st Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions (EQS Group)
|
24.03.26
|51. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge (EQS Group)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu BELIMO Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BELIMO Holding AG
|687,50
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.