BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Rentables BELIMO-Investment?
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BELIMO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 490,50 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,039 BELIMO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1 644,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 806,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 64,42 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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