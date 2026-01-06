BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Rentables BELIMO-Investment?
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BELIMO-Anteile bei 608,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, befänden sich nun 16,447 BELIMO-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.01.2026 13 412,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 815,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 9,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25