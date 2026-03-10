SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

BELIMO Aktie
Vor 3 Jahren wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 435,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, befänden sich nun 22,989 BELIMO-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (685,50 CHF), wäre die Investition nun 15 758,62 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,59 Prozent zugenommen.
Insgesamt war BELIMO zuletzt 8,42 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
