SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BELIMO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 439,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,748 BELIMO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 471,34 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 01.06.2026 auf 812,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,71 Prozent angezogen.

BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at