BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 13.01.2026 10:03:41

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Am 13.01.2023 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BELIMO-Aktie an diesem Tag bei 480,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,208 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 835,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 73,88 Prozent gestiegen.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BELIMO Holding AG

mehr Nachrichten