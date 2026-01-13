BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Frühes Investment
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 13.01.2023 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BELIMO-Aktie an diesem Tag bei 480,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,208 BELIMO-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 835,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 73,88 Prozent gestiegen.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)