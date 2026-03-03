BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Performance unter der Lupe
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 03.03.2025 wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 604,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,654 BELIMO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 262,20 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 02.03.2026 auf 763,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,22 Prozent angezogen.
Am Markt war BELIMO jüngst 9,37 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
