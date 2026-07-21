BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender BELIMO-Einstieg? 21.07.2026 10:04:12

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 900,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 0,111 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 783,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,95 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BELIMO Holding AG

mehr Nachrichten