SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 900,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 0,111 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 783,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,95 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at