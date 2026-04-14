BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Profitable BELIMO-Investition? 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BELIMO-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 385,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 2,597 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 881,82 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 13.04.2026 auf 724,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,18 Prozent vermehrt.

BELIMO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,70 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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