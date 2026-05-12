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BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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BELIMO-Investment 12.05.2026 10:04:15

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 356,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, befänden sich nun 28,090 BELIMO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BELIMO-Papiers auf 756,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 235,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112,36 Prozent erhöht.

BELIMO wurde am Markt mit 9,17 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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