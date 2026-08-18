BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Hochrechnung 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in BELIMO eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Der Schlusskurs der BELIMO-Anteile betrug an diesem Tag 892,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,120 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 844,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 946,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,38 Prozent.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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