BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Investmentbeispiel
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,235 Anteilen. Die gehaltenen BELIMO-Anteile wären am 22.05.2026 974,69 CHF wert, da der Schlussstand 789,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 2,53 Prozent weniger wert.
Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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