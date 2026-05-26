SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,235 Anteilen. Die gehaltenen BELIMO-Anteile wären am 22.05.2026 974,69 CHF wert, da der Schlussstand 789,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 2,53 Prozent weniger wert.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at