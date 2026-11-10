BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BELIMO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 781,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,280 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 967,37 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 09.11.2026 auf 756,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 8,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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