SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BELIMO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 781,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,280 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 967,37 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 09.11.2026 auf 756,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 8,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at