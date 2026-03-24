SPI-Papier BELIMO-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BELIMO-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert BELIMO am 23.03.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,26 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 116,85 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,78 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das BELIMO-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 658,00 CHF aus dem SIX SX-Handel. Die BELIMO-Aktie wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der BELIMO-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 weist die BELIMO-Aktie eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,58 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von BELIMO via SIX SX 80,52 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 82,74 Prozent besser entwickelt als der BELIMO-Kurs.

BELIMO- Dividendenschätzung

Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,90 Prozent steigern.

BELIMO-Grunddaten

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens BELIMO beläuft sich aktuell auf 8,090 Mrd. CHF. Das BELIMO-KGV beträgt aktuell 52,89. Im Jahr 2025 erwirtschaftete BELIMO einen Umsatz von 1,121 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 14,77 CHF.

Redaktion finanzen.at