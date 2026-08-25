SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bell-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 358,36 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bell-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,279 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 24.08.2026 63,76 CHF wert, da der Schlussstand 228,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Bell belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at