Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Lukrative Bell-Anlage?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 264,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,879 Bell-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 221,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 371,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bell AG
Aktien in diesem Artikel
|Bell AG
|236,00
|0,00%