SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 264,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,879 Bell-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 221,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 371,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

