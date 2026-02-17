Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Bell-Investition? 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Bell-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Bell-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bell-Papier an diesem Tag bei 255,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,391 Bell-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (212,50 CHF), wäre das Investment nun 83,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent verringert.

Bell wurde am Markt mit 1,36 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bell AG

mehr Nachrichten