Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Lohnende Bell-Investition?
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Bell-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bell-Papier an diesem Tag bei 255,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,391 Bell-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (212,50 CHF), wäre das Investment nun 83,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent verringert.
Bell wurde am Markt mit 1,36 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
