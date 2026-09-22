Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Bell-Anlage im Blick
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Bell-Aktie an diesem Tag 371,47 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 2,692 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 619,15 CHF, da sich der Wert eines Bell-Anteils am 21.09.2026 auf 230,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,08 Prozent verringert.
Bell wurde am Markt mit 1,44 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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