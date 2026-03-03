Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

Bell-Anlage 03.03.2026 10:04:01

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Bell-Aktie an diesem Tag 275,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,364 Anteilen. Die gehaltenen Bell-Aktien wären am 02.03.2026 7 763,64 CHF wert, da der Schlussstand 213,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

