Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Profitable Bell-Anlage? 07.07.2026 10:03:50

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bell-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 248,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,323 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (181,00 CHF), wäre das Investment nun 7 298,39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,02 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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