Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Frühe Investition
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 273,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bell-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,630 Bell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bell-Aktie auf 231,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 479,85 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,20 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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