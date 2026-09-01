SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bell-Einstiegs gewesen.

Das Bell-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 253,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,945 Bell-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 913,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,68 Prozent verringert.

Bell war somit zuletzt am Markt 1,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at