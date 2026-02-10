SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bell-Investment verlieren können.

Die Bell-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bell-Anteile betrug an diesem Tag 304,26 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,867 Bell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 148,50 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 09.02.2026 auf 217,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,51 Prozent verringert.

Bell war somit zuletzt am Markt 1,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at