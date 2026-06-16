SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Bell-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bell-Papier bei 264,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 37,807 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 182,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 880,91 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31,19 Prozent vermindert.

Bell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at