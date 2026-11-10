Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Frühes Investment
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 5 Jahren angefallen
Am 10.11.2021 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bell-Anteile an diesem Tag 302,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,113 Bell-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bell-Aktien wären am 09.11.2026 8 493,38 CHF wert, da der Schlussstand 256,50 CHF betrug. Mit einer Performance von -15,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Bell-Wert an der Börse wurde auf 1,62 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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