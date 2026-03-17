Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bell-Investition 17.03.2026 10:03:59

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Bell eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 251,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,984 Bell-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 16.03.2026 828,69 CHF wert, da der Schlussstand 208,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 17,13 Prozent.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,30 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bell AG

mehr Nachrichten