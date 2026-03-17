Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Bell-Investition
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 251,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,984 Bell-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 16.03.2026 828,69 CHF wert, da der Schlussstand 208,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 17,13 Prozent.
Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,30 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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