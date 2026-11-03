SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bellevue-Investment gewesen.

Das Bellevue-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bellevue-Papier an diesem Tag 20,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bellevue-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,878 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 32,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 32,59 CHF entspricht einer negativen Performance von 67,41 Prozent.

Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 88,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at