Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Rentable Bellevue-Anlage? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bellevue-Einstiegs gewesen.

Bellevue-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,52 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,298 Bellevue-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 7,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,33 Prozent angewachsen.

Bellevue wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101,72 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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