SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 68,966 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bellevue-Anteile wären am 19.01.2026 806,90 CHF wert, da der Schlussstand 11,70 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,31 Prozent eingebüßt.

Bellevue war somit zuletzt am Markt 159,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at