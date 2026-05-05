Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Performance unter der Lupe
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 67,568 Bellevue-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,76 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -49,32 Prozent.
Bellevue markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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