SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bellevue-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,513 Bellevue-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,26 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 23.02.2026 auf 10,85 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 72,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 143,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at