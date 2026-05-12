Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Lohnender Bellevue-Einstieg?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 12.05.2025 wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 059,322 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 881,36 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 11.05.2026 auf 7,44 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,19 Prozent abgenommen.
Bellevue wurde am Markt mit 100,11 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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