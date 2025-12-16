SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren

Am 16.12.2015 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,09 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 7,098 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,71 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 15.12.2025 auf 9,68 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,29 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 134,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at