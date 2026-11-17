Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Langfristige Performance
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, befänden sich nun 664,452 Bellevue-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bellevue-Papiers auf 6,76 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 491,69 CHF wert. Mit einer Performance von -55,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Bellevue zuletzt 90,50 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AG
|
10:03
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|SIX-Handel: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
Analysen zu Bellevue AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bellevue AG
|7,12
|-0,56%