Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, befänden sich nun 664,452 Bellevue-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bellevue-Papiers auf 6,76 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 491,69 CHF wert. Mit einer Performance von -55,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Bellevue zuletzt 90,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at