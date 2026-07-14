SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Bellevue-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,65 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 375,235 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 2 724,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,26 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,76 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bellevue belief sich jüngst auf 95,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at