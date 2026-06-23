Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Hochrechnung
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 38,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 259,740 Bellevue-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 844,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,56 Prozent verringert.
Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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