SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 38,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 259,740 Bellevue-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 844,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,56 Prozent verringert.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at