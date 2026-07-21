Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Profitables Bellevue-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 42,70 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 2,342 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,91 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 20.07.2026 auf 7,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83,09 Prozent.
Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 98,22 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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