SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bellevue eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 42,70 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 2,342 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,91 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 20.07.2026 auf 7,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83,09 Prozent.

Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 98,22 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at