Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Bellevue-Investment? 21.07.2026 10:04:12

SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bellevue eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 42,70 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 2,342 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,91 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 20.07.2026 auf 7,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83,09 Prozent.

Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 98,22 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bellevue AG

mehr Nachrichten