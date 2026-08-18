Bellevue Aktie

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WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Hochrechnung 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bellevue-Papiers betrug an diesem Tag 43,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 22,883 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 164,76 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 17.08.2026 auf 7,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,52 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bellevue belief sich zuletzt auf 96,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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